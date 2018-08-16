Arzular’ın arzusu gerçek oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile başlayan ve kendisinin de yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı İncirliova İlçesi Arzular Mahallesi’nin yol sorunu çözülüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri Arzular Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Arzular Mahallesi Muhtarı Metin Ak, “Yolumuz çok bozuktu. Biz sayın başkanımızdan talepte bulunduk. Sağ olsunlar hemen işleme alıp meclis kararıyla çalışmalara başladılar. Allah razı olsun çok hızlı ve titiz çalışıyorlar. İncir sezonu olduğu için bu yolun bizim için önemi çok büyük. Bizi mağdur etmemek için köyün girişine çalışmalar süresince kullanabilmemiz için bir günde alternatif bir yol daha açtılar. Bu yol tamamlanana kadar işlerimiz için o yolu kullanıyoruz. Biz Özlem Başkanımızın her zaman arkasındayız. Yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Yeni dönemde birlikte çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum ve çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arzular Mahallesi sakinleri de yapılan çalışmalardan oldukça mutlu. Yolun arabalar bir yana insanların bile geçemeyeceği kadar kötü olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Yolumuz insanın bile geçemeyeceği kadar kötüydü. Şimdi ise çok güzel oldu. Allah Özlem Başkandan razı olsun o geldiğinden beri Aydın’ın çehresi değişti. Yaptıklarına söylenecek sözümüz yok. Yaptığı yol için sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.