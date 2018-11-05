Asenalar sınavlar önce Kuşadası'nda moral depoladı

Aydın ve Söke Ülkü Ocakları'na bağlı faaliyet gösteren Asena Birimi üyeleri, Kuşadası Ülkü Ocakları Asena Birimi tarafından Kuşadası'nda ağırlandı.

Üniversite vize sınavları öncesi moral amacıyla düzenlenen Kuşadası gezisine katılan Asenalar, önce sabah kahvaltısında buluştu. Ardından ise başta Kuşadası'nın simgesi tarihi Güvercinada olmak üzere tarihi ve turistik yerleri gezdi. Aydın Ülkü Ocakları Asena Birimi Başkanı Büşra Nur Günteke, hem Kuşadası ve Söke'deki Asenalar ile kapnaştıklarını hem de sınavlar öncesi moral depoladıklarını söyledi.