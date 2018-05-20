Aşık Mahzuni Şerif, Aydın’da anıldı

Ünlü halk ozanının aramızdan ayrılışının 16. yılında dost meclisi kuruldu.

Usta halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif, aramızdan ayrılışının 16. yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla anıldı. Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni’nin sahneye çıktığı gecede usta sanatçı hem türküleriyle hem de anılarla anıldı.

Ünlü ozanın "Merdo", "Yuh Yuh", "Nem Kaldı", "Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğana" gibi genç-yaşlı herkes tarafından bilinen türküleri Ali Mahzuni tarafından seslendirildi. Ali Mahzuni, türkü aralarında ise Aşık Mahzuni’nin hayatından anıları paylaştı. Sanatçının bir başka ünlü halk ozanı Aşık Veysel’le yaşadığı anı ise seyircilerden büyük alkış aldı.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’ndaki geceye katılan seyirciler de ünlü halk ozanının türkülerini hep bir ağızdan seslendirdi. Ali Mahzuni ayrıca seyirciler için Ali Öztunç’un ünlü ozanın hayatını anlattığı ve büyükşehir belediyesi tarafından türkü dostlarına armağan edilen Devr-i Mahzuni kitabını imzaladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz’un katılımlarından dolayı program sonrasında çiçek takdim ettiği Ali Mahzuni, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken "Mayıs ayı benim Mahzuni dostlarıyla daha çok bir araya gelme şansı yakaladığım bir ay, tabii ki ayrıca matem ayım. Adıyla müstesna Aydın’ın aydınlık insanlarına ve bu geceyi tertip eden başkan Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aşık Mahzuni Şerif 17 Kasım 1939’da Kahramanmaraş Afşin’de doğdu ve 17 Mayıs 2002’de Almanya Köln’de aramızdan ayrıldı. Türkiye’nin yetiştirdiği en üretken sanatçılardan olan Aşık Mahzuni’nin 453 plağı, 58 kaseti ve yayımlanmış 8 adet kitabı bulunuyor.