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04 Temmuz 2017 10:52

Aşırı sıcak havalarda cildinize iyi bakın

Aydın Özel Medinova Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof.

Aşırı sıcak havalarda cildinize iyi bakın

04 Temmuz 2017 10:52

Dr. Göksun Karaman, aşırı sıcaklarda cildin korunması amacıyla önemli uyarılarda bulundu.


Yaz mevsimi cildin yüksek sıcaklık ve güçlü güneş ışınlarına maruz kaldığı, ter ve nem ile mücadele ettiği bir dönemi kapsıyor. Özel Medinova Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Göksun Karaman, güneş lekeleri hakkında bilgi verdi.


Güneş ışınlarından sağlıklı bir şekilde yararlanabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Karaman; “Güneş ışınlarının en zararlı olduğu saatlerde saat 10 ile 16 arası güneşe çıkmamaya özen gösterin. Dermatoloğunuzun cilt tipinize göre önereceği güneş koruyucu ürünleri, temiz cilde, güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın. Güneş koruyucu kreminizi 2 saatte bir tekrar sürün. Güneş koruyu kremlerinizi sadece deniz kenarında değil, açık havada geçirilen tüm zamanlarda sürün.


Deniz veya havuza girdikten sonra mutlaka normal suyla duş alın. Havuz veya deniz suyu cildinizde lekelerin oluşmasına neden olabilir. Deniz kenarında kum, taş ve deniz yüzeyinden yansıyan ışık, gölgede de etkilidir. Gölgede de güneşten korunma önlemlerine dikkat edin. Gün bitiminden sonra tekrar duş alın. Hem yüzünüze hem de vücudunuza nemlendirici sürerek güneşten azalan nemi yeniden kazandırın. Yaz mevsiminde vücudumuzun suya daha fazla ihtiyacı vardır. Terle kaybettiğimiz suyu bol sıvı tüketerek geri kazanın. Güneşe çıkmadan önce mutlaka şapka kullanın ve güneş gözlüğü takın. Sık dokunmuş ve açık renk giysiler tercih edin” dedi.


Çocuğunuzu zararlı ışınlardan koruyun


Çocukların aşırı sıcaklardan daha fazla korunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karaman, şu uyarılarda bulundu: “Çocuklar güneş ışınlarına karşı dayanıksızdır. Bu sebeple çocukları doğrudan veya uzun süre güneşe maruz bırakmamak gerekir. Çocuk ve bebekler için en uygun yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmalı, açık renkli sık dokunmuş giysiler tercih edilmeli, mutlaka şapka takılmalıdır”




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