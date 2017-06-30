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30 Haziran 2017 09:39

Aşırı sıcaklara karşı arıları koruyun

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, yarından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklar nedeniyle arıcıları uyardı.

Aşırı sıcaklara karşı arıları koruyun

30 Haziran 2017 09:39

Ülke genelinde etkili olan Afrika sıcaklarının en çok Ege ve çevresinde hissedildiğini belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği başkanı Ayhan Özdemir, aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin olan arıların mutlaka korunması gerektiğini söyledi.


Geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı sıcaklarda pek çok kolonide bulunan arıların aşırı sıcak nedeniyle felç geçirerek telef olduğunu hatırlatan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, aynı sıkıntının bu yıl yaşanmaması için tüm arıcıların gerekli tedbiri almasını istedi. Başkan Özdemir, “Bölgemizde hava sıcaklığı gölgede 45 derece olarak ölçülmeye başladı. 37 derecenin üzerindeki sıcaklık arılar için tehlikelidir. Özellikle ilimiz Aydın’a has hayıt balı üretimi için Karpuzlu, Çine, Efeler, Koçarlı, Nazilli, Buharkent ve çevrelerinden konaklamış arıcılarımızın kovanlarını ilk etapta kovanların havalan durmalarını kontrol etsin. Ardından tüm kovanların kireçlenerek örtü tahtası yerine kullanılan malzemeyi izolasyon görevi gören malzemelerle değiştirmelerini öneriyoruz. Burada en önemli husus kovanın havalandırma sistemi mutlaka sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Arılar sıcakla birlikte havasız kaldığında maalesef telef oluyor. Bunun yanında kovanların üstünün de güneş ışığını geri yansıtacak şekilde mutlaka kireçlenmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca içerisinde yoğun arı olan kovanlara (8-9 çerçeve) ikinci kat ballık eklenmesini tavsiye ediyoruz. Bu sistem sayesinde arıların daha rahat nefes alması serin havaya ulaşması sağlanacaktır” dedi.


Serin ve yüksek yerleri tercih ediniz


Hayıt bitkisi dere kenarlarında ve taban arazilerde olduğu için hayıt balı üretimi yapanların mecburen ova ve çukur bölgelerde konaklamak zorunda olduğunu belirten Başkan Özdemir, hayıt balı üretimi yapmayanların arıların sağlık ve sıhhati için yüksek yerleri tercih etmesini önerdi. Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Arılar da tıpkı insanlar gibi stres oluşturmayan rahat ve huzurlu ortamlarda daha verimlidir. Arıcılık bir süreçtir. Bir işçi arının ömrü de ortalama 35-40 gündür. Eğer arıları aşırı sıcaklardan korunamaz isek arı kendiliğinden yavru üretimini durdurup yavru üretim süreci sekteye uğrar” diyerek tüm arıcıların sıcaklara karşı gerekli tedbiri almasını önerdi.


Başkan Özdemir, herhangi bir olumsuzluk anında durumdan Arıcılar Birliği’ne ve bağlı bulundukları Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüklerine haberdar edilmesini istedi.




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