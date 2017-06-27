Aşırı yoğunluk nedeniyle milli park araç girişine kapatıldı

Ramazan bayramı nedeniyle üç gün boyunca girişlerin ücretsiz olduğu Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ilk iki gün ilk iki gün içinde toplamda 6 bin 968 araç ve 26 bin 809 kişi giriş yapmış ve tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırılmıştı. Milli parktaki yoğunluk bayramın 3. gününde de devam etti. Milli Park müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ Milli parkımıza an itibari ile 3942 araç ve 14482 ziyaretçi giriş yapmıştır. Aşırı yoğunluk ve ziyaretçilerimizin güvenliği amacıyla Milli Parkımız 13:00 itibari ile araç girişine kapatılacaktır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz “ denildi.

Bu arada, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü’nün Ekoköy programı dahilinde tur operatörleri ile yürüttüğü işbirliği bayramda da devam etti. Bayramı Kuşadası’nda geçiren tatilciler, Türkiye’nin Saklı Köyleri programı kapsamında Milli Park içerisindeki Eski Doğanbey Köyündeki Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezsini ziyaret ederek, Ekoköy projesinin tanıtımı katıldılar.