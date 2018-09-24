Askeriye öğrenci yerleştiren FETÖ'cüye 8 yıl hapis cezası

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, kod ad kullanarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde askeriyeye yerleştirilecek öğrencilerle ilgilenen sözde ser doktor 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen sanıl Tarık Orhan hakkında karar verildi. FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, “Talha” kod adıyla örgüt içerisinde askeri yapılanmaya yerleştirilecek mensuplardan sorumlu sözde ser doktor konumunda görev alan, sosyal medya hesabından örgüt lehine paylaşımları bulunan ve aleyhine tanık beyanları olan sanık Tarık Orhon hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak sucundan 8 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi.