Askerlere ilk yardım eğitimi verildi

Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı kurum personeline ilkyardım eğitimi verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 11.Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı, kurum personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İki gün ve 16 saat süren eğitimde 21 personele eğitim gerçekleştirildi.

İlk yardım eğitmenleri ATT Yasemin Güvenç, Dr. Şirin Yılancı ve AABT İbrahim Gökçe tarafından verilen eğitimde, 'Temel İlkyardım Eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.