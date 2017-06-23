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23 Haziran 2017 10:24

Askerlikte planladığı işi dönünce gerçekleştirdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa Öztoklu, askerlik yaparken gördüğü halı yıkama atölyesini, askerden gelince hayata geçirdi.

Askerlikte planladığı işi dönünce gerçekleştirdi

23 Haziran 2017 10:24


Koçarlı’nın Bıyıklı Mahallesinde hayata geçirdiği Halı Yıkama Atölyesinde eşi İpek Öztoklu ile beraber halı yıkama işi yapan Mustafa Öztoklu işini severek yaptığını belirtti.


Öztoklu bayram öncesi işlerin çok yoğun olduğunu belirterek, “Askerlik yaptığım yerde halı yıkama fabrikası vardı. O zaman karar verip askerden dönünce bu işi yapmaya karar verdim. Askerliğim bitince bu projemi hayata geçirdim. Koçarlı’da kurduğum bu atölyede eşim ile birlikte halı yıkama işini gerçekleştiriyoruz. Bu dönemde işlerimiz çok yoğun. Gecede çalışıyoruz. Müşterilerimiz bayram öncesi temizlik telaşında oluyorlar. Bizde onların işini kolaylaştırıyoruz. Son sistem makine ile halıları el değmeden, yıkayıp bayrama hazır bir şekilde müşterilerimize teslim ediyoruz. Aydın merkez, İncirliova, Ortaklar ve Söke’den müşterilerimiz var” dedi.




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