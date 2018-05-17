İçme suyu yeterliliği çalışmaları çerçevesinde sondaj çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri bugüne kadar 66 adet içme suyu paket arıtma tesisi yaptı. 300 adet ise içme suyu kuyusu açtı. Yapılan sondaj ve tesislerin coğrafi ve jeolojik sebeplerle enerji nakil hatlarına uzak olmasına rağmen kendi imkanlarıyla çalışma başlatan ASKİ, 3 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirerek sorunu aştı.

Çalışmalarla ilgili kısa bir açıklama yapan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “ASKİ olarak dünya standartlarında, kaliteli, sürdürülebilir ve sorunsuz bir altyapı hedefimiz var. Özellikle içme suyu konusunda Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun ayrıca bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda yüksek ehemmiyetle yaptığımız çalışmalarımız dahilinde içme suyuna ayrıca önem veriyoruz. Çünkü içme suyu konusu doğrudan hayati bir konu ve hizmet kesinlikle kesintisiz olmak zorunda. Bu çerçevede kendi imkan ve çabalarımızla enerji nakil hattı yapımlarını gerçekleştiriyor, elektrik olmayan kuyu ve tesislerimize elektrik ulaştırarak içme suyu hizmetini hızlı ve kesintisiz bir şekilde veriyoruz. Bazı noktalarda güneş panelleri kurarak kendi enerjimizi bile üretiyor, vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar Bozdoğan ilçemizde 3 bin 500 metre, Nazilli ilçemizde 8 bin 500 metre, Germencik ilçemizde 2 bin 500 metre, Didim ilçemizde 1500 metre, Efeler ilçemizde 750 metre, Köşk ilçemizde 200 metre, Karacasu ilçemizde 250 metre, İncirliova ilçemizde 250 metre, Söke ilçemizde 1500 metre ve arıtma tesislerimize 10 bin metre enerji nakil hattı yapımı gerçekleştirdik ” dedi.

Başkan Çerçioğlu, “kaliteli ve kesintisiz hizmet sürecek”

ASKİ’nin çalışma ve yatırımları ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Alt ve üst yapıda önemli yatırım ve çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir yıl içerisindeyiz. Bizim hizmet politikamızı ve yatırım programımızı halkın talep ve önerileri oluşturuyor, Aydınlılar belirliyor. Elbette görev tanımımız içerisindeki her konu yüksek önem arz ediyor ancak hayati bir konu olan içme suyu çalışmalarına ayrıca hassasiyet gösteriyoruz. Su hayattır ve içme suyunun sağlıklı, sorunsuz ve kesintisiz olması, kaliteli ve hızlı bir şekilde musluklara ulaşması için göreve geldiğimiz andan itibaren titizlikle çalışıyoruz. Önemli yatırımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kaliteli ve kesintisiz hizmet katlanarak sürecek” dedi.