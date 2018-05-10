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10 Mayıs 2018 10:03

ASKİ, Efeler’de çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

ASKİ, Efeler’de çalışmalarına devam ediyor

10 Mayıs 2018 10:03


Efeler ilçesinde de faaliyetlerine devam eden ekipler, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan önemli güzergâhlarda içme suyu altyapısını yenilemek için çalışmalara başladı. İlk etapta Cezaevi Caddesi’nde 1400 metre içme suyu hat çalışması başlatan ekipler, daha sonra Eski Çine Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda çalışmalarına devam edecek. İsale ve şebeke hatlarının yenilenmesi kapsamında eski hatlardan kaynaklı su kayıp kaçakları önlenmesi ve sorunsuz bir altyapı tesis edilmesi hedefleniyor.


Cezaevi caddesinde devam eden altyapı çalışmalarının akabinde başlatılacak olan Eski Çine Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda da hat yapımlarının tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi yol ekiplerinin programı dâhilinde sıcak asfalt yapılacak.


ASKİ’nin il genelinde yürüttüğü yoğun altyapı programı ile ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Alt ve üst yapıda sorunsuz bir kent hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede 2018 yılında da çalışmalarımıza ara vermeden ve mesai kavramı gözetmeksizin devam ediyoruz. Çünkü Aydınlılar hizmetin en iyisini, en kalitelisini, en güzelini hak ediyor. Biz de bunun için çalışma programımızı oluştururken onların talep ve beklentilerini öncelik olarak alıyoruz” dedi.




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