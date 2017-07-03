Özellikle Aydın’ın Germencik İlçesinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi 7/24 kuyulardaki seviyeleri kontrol ederek yeterli gelmediği zamanlarda takviye su pompalarını devreye sokuyor.

Aşırı sıcaklar tüm yurtta olduğu gibi Aydın’ı da etkiliyor. Sıcaklıkların artması vatandaşları canından bezdiriyor. Germencik’te yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintileri vatandaşların tepkisine neden olmuştu. ASKİ ekipleri kuyulardaki su seviyeleri kontrol ederek yeterli gelmediği zamanlarda takviye su pompalarını devreye sokuyor. Bölgede yoğun çalışma yapan ekipler Germencik’in günlük su kullanımın üst sınıra ulaştığını belirledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sıcakların açık alanda 55 dereceye ulaşması ile birlikte su tüketiminin de yüzde 98’e ulaştığını kaydetti. Özellikle Aydın’ın Germencik ilçesinde yaz aylarında durum aynı elektrik tüketimi gibi. ASKİ yetkilileri; “Yaz aylarında elektrik tüketiminin artmasıyla birlikte nasıl ek trafolar devreye giriyorsa, aşırı su kullanımına karşılıkta tedbir olarak bizimde ek su kuyularımız var. Bizler su tüketiminde basınç düştüğü için ek kuyu ve pompalarla en yüksek katlara dahi su çıkartıyoruz” dediler

Germencik halkının bazı mahallelerinde yaşanan üst katlara çıkmayan su sorununu bir saatlik bir çalışmayla giderdiklerini belirten ASKİ yetkilileri; “Germencik nüfusu yaklaşık 16 bin kişi. Aşırı sıcaklar dolayısıyla günlük tüketim oranı 2 bin 400 metreküp olan şehir daha ilk günlerden 2 bin 325 metre küplük su kullandı. Yani Germencik su tüketiminde %98’lik kullanıma ulaştı. Pompalarımızdan gelen uyarı sinyalleriyle hemen duruma müdahele ettik. Ek sondaj kuyularımızı ve pompalarımızı devreye soktuk. Acil durumlar için yine bir kuyu çalışmamız daha var. Geçen günlerde arızalanan bir kuyumuzun onarımı da bitirdik. Aşırı sıcaklarda su tüketimi için gerekli önlemlerimizi çoktan aldık. Germencik için bu iki kuyu ile günlük ortalama 3 bin metreküplük kullanıma kadar hazırız. Diğer ilçelerimizde de çalışmalarımız var. Herkes bahçeleri ve evlerinin önleri için bu suları kullanıyor. Hatta arabalarını dahi yıkıyor. Hayvanlarını suluyor. Biz hangi koşullar olursa olsun Aydın halkının rahatı ve huzuru için hizmete hazırız.” diye konuştular.

Germencik’te yaşan vatandaşlar; “3 ve daha yüksek katlardaki evlerimize su gelmiyordu. Aski yetkililerini durumu bildirdik. Yaklaşık yarım saat gibi kısa bir süre de sularımız geldi. Başta Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu ve ASKİ yetkililerini bu sıcaklarda bile bizleri susuz bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Allah bu sıcaklarda bizler için çalışan ASKİ yetkililerine güç kuvvet versin” dedi.