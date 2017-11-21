Geleceğe dönük ve sürdürülebilir bir alt yapı sunmak için ilin dört bir yanında adım atılmadık yer bırakmayan ASKİ çalışmaların yoğun olarak sürdürüyor.

Efeler’de yağmur suyu hattı devam ediyor

Efeler’de son olarak Bayındırlık Bulvarı üzerinde yapılan 800’lük yağmur suyu hattının Hisar Caddesi’ne geçişi etabı devam ediyor. Bir diğer çalışma ise Adnan Menderes Mahallesi Egemenlik Bulvarı’nda devam ederken, Bulvar üzerinde süren 850 metrelik içme suyu hat çalışmasında sona yaklaşıldı. Öte yandan Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesinde ise ızgara yapım çalışmaları sürüyor.

Koçarlı Yeniköy Mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor

Koçarlı ilçesinin Yeniköy Mahallesinin 30 yıllık içme suyu sorununa el atan ASKİ ekipleri yapılan sondaj çalışmasının ardından başlattığı 2260 metrelik isale hat çalışmasında sona yaklaşıyor. İçme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını daha önce 13 kilometre uzakta bulunan Bağarası Çayından sağlayan mahallede yapılan çalışma ile çile son buluyor. Güdüşlü mevkisinde dağlık bölgede bulunan içme suyu, zorlu arazi şartlarına rağmen yapılan çalışma ile depoya ulaştırılacak.

Kuşadası’nda çalışmalar devam ediyor

Kuşadası’nın alt yapı sorunlarının bitirilmesi için yoğun olarak çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri DY4 içme suyu isale hattında çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak hattın geçtiği Sanayi Sitesi mevkiinde bin metrelik hat yapımı tamamlanırken Meram mevkiinde yenileme başladı. İlçedeki bir diğer çalışma ise Ege Mahallesinde tamamlandı. Yeni yerleşim yerlerine şebeke hattı yapılarak içme suyu verildi. Hat çalışmalarının yanı sıra Davutlar Mahallesinde su yetersizliği sorununun önüne geçmek için sondaj çalışmaları sürüyor. Mevcut derin kuyu bakımları ise hızla devam ediyor. Aşırı yağışlarda yaşanan su taşkını ve baskını riskini ortadan kaldırmak için Karaova Mahallesi’nde yer alan yağmur suyu hatları temizlenirken, Çınar Mahallesi’nde ise yağmur suyu deşarj hattı yapıldı.

Söke’de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Yoğun çalışmaların sürdüğü ilçelerin başında gelen Söke’de son olarak Yenikent ve Bağarası mahallelerinde ASKİ çalışmalarını tamamladı. İçmesuyu ilave hat çalışması yapılan Yenikent’te içme suyu olmayan yeni yerleşim yerlerine su verildi. Bağarası Mahallesinde ise aşırı yağışlarda yaşanan su birikintisi ve sel sorununu çözmek için yağmur suyu hat çalışmasında sona yaklaşıldı.