Askıda ekmek kampanyası çığ gibi büyüyor

Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan ‘Askıda Ekmek’ kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor. Aydın’ın Nazilli ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından büyük bir ciddiyetle sürdürülen ‘Askıda Ekmek’ kampanyasına dikkat çekmek ve kampanyaya katkıda bulunmak için ilçe yönetimi kampanyaya katılan 8 fırını ziyaret ederek desteklerinden dolayı hem teşekkür ettiler hem de kampanyaya bin ekmek katkıda bulundu.

Nazilli’de yaklaşık 30 yıldır birkaç fırın tarafından uygulandığı öğrenilen bu Osmanlı geleneğinin yaşatılmasına MHP Genel Başkanı Dr.Devlet Bahçeli’nin destek vermesinden dolayı bir partili olarak çok mutlu olduklarını ifade eden MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, “Genel Başkanımızın çağrıları ile biz de kampanyaya destek olmak farkındalık oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir Osmanlı geleneği olan ‘Askıda Ekmek’ geleneğinin mutlaka yaygınlaşması gerekiyor. Biz de Nazilli’de ‘ekmeksiz ev kalmayacak’ adı altında çalışmalara destek veriyoruz. Bunun için partimizde birçok gönüllü arkadaşlarımızın da sağladığımız bütçeyi şimdi Nazilli’deki fırınlara askıda ekmek ilave ederek destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her köşesinden de askıda ekmeğe katkı bekliyoruz. Bir ekmek de olsa katkıda bulunmalarını diliyoruz” dedi.

“Verilen elin alan elden haberi olmadığı bir kampanya”

Atadan, dededen gelen askıda ekmek kampanyasını zaten 10 yıldan bu yana sürdürdüklerini ifade eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu istişare kurulu yönetim kurulu başkan Yardımcısı Ertuğrul Oflioğlu, “Bu kampanya, verilen elin alan elden haberi olmadığı bir kampanya. Nazilli’de bu uzun yıllardır sürdürüle gelen bir gelenek. Biz de işletmeci olarak 7 şubemizde 10 yıldan bu yana kampanyaya elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince destek vermekteyiz. Son zamanlarda MHP Genel başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli’nin yeniden gündeme getirdiği ve başlattığı kampanya sayesinde bu birazcık daha hız ve ivme kazandı. Ve bu sayede mağdur olan, zor durumda olan aileler, gurbette eğitimlerini sürdüren zor durumdaki öğrenciler bu kampanyadan faydalanma imkanı elde etti. Kısaca raflara kalkmış, tozlanmış olan bir geleneğimiz Sayın Bahçeli sayesinde yeniden cilalanmış, yeniden hayat bulmuş oldu. İnşallah Nazilli’miz başta olmak üzere ülkemizde yaşayan herkesin bu kampanyaya katkısı olur. Evine ekmek alırken bir ekmek de ihtiyacı olana alırsa hem bu geleneğimizi yaşatmış hem de hayra girmiş, bir muhtacın ekmek ihtiyacını gidermiş hem de hayra girmiş olur. Bu kampanyada emeği geçen, hayırda buluna herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu gelenek Nazilli’mizde yaklaşık 30 yıldır devam ettiriliyor”

Nazilli Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Reşat Oflioğlu da konuşmasında MHP Lideri Bahçeli’ye kampanyaya desteğinden dolayı teşekkür ederek, “Bu gelenek Nazilli’mizde yaklaşık 30 yıldır devam ettiriliyor. Biz de fırıncılar odası olarak üyelerimizden kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunmaktayız. Bir Osmanlı Geleneği olan ‘Askıda Ekmek’ kampanyası yaşatılması ve sürdürülmesi gereken önemli bir yardım şekli. Hayır yapanla hayırdan faydalananın birbirini görmediği, tanımadığı bir kampanya. Bu nedenle de ayrıca bir anlam ve önem taşıyor. Halkımızın kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Allah şimdiden herkesin hayrını kabule etsin” dedi.