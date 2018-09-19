ASKİ'den Acarlar'a 30 milyonluk yatırım

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar'da Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği çalışmalar çerçevesinde uzun yıllardır halkın talep ettiği ancak gerçekleşmeyen kanalizasyon altyapısı tesis edilerek, içme suyu altyapısı yenileniyor. Diğer yandan yağmur suyu hat yapımları sürerken mahalleye bir de içme suyu arıtma tesisi inşa edilecek. Altyapı çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen yol yapım faaliyetleri çerçevesinde ise Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekipleri mahallenin ana caddelerinde 4 bin metrekare sıcak asfalt yaparken, ASKİ ise altyapı çalışmalarını tamamladığı noktalarda şimdiye kadar 25 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Metin Demir, çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunarak memnuniyetini dile getirdi. Demir, son günlerde medyada yer alan bazı spekülasyonları da sert bir dille eleştirerek; “Son zamanlarda benim de takip ettiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyesinin Acarlar için gerçekleştirdiği yatırımlar üzerinde bir algı çalışması yürütülmek isteniyor. Medyada büyükşehir belediyesinin bazı yolları yapmayacağını ve bunu Valiliğe bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapılacağını iddia eden bir takım haberler çıkıyor. Ben de bir araştırma yaptım ve durumun tamamen asılsız olduğunu, söz konusu spekülasyonlarla da durumun siyasi malzeme haline getirilmek istendiği gördüm. YİKOB'un yapacağı yollar 30 bin metrekare ham yol. Yani yeni imara açılmış, eskiden tarla bahçeyken ilk kez yol yapılacak yerler ve tamamen İncirliova Belediyesinin sorumluluğunda. Ben de büyükşehir belediyemiz zaten 130 bin metrekareye yakın yol yapım çalışması gerçekleştiriyorken ham yollarımızı da yaptıralım diye ilçe belediyesine başvurdum. Bana yapılacağını ancak bazı çalışmalar yürüttüklerini, ekonomik sebeplerle o yolların yapımının biraz zaman alacağını ifade ettiler. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu dışında olan bu yollar için YİKOB'a başvurduk. YİKOB yapılması gereken 30 bin metre kare yolun 7 ila 10 bin metrekaresini yapacağını söyledi. Durum budur ve bu kadar açıktır. Ancak bu kadar açık ve şeffaf bir konu nasıl bu noktalara geldi anlamak güç. Deminde ifade ettiğim gibi bu yollar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda değil. Önce bunu netleştirmemiz lazım. Çünkü sayın başkanımız Özlem Çerçioğlu mahallemizde 30 milyon TL'yi aşan bir yatırım gerçekleştiriyor. Ve bunun içinde 130 bin metrekare yol yapımı da var. Kimsenin hakkını unutamayız. Bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Ancak kamuoyunda öyle bir algı yaratılmış ki sanki büyükşehirin yapacağı bu yolları YİKOB devralmış ve onlar gerçekleştirecekmiş gibi ifadeler söz konusu. Tekrar tekrar ifade etmek isterim ki söz konusu mevkiler sadece İncirliova Belediyesinin sorumluluğunda olan 30 bin metrekarelik yollardır ve YİKOB'tan bunun 7 ila 10 bin metrekaresinin yapılacağını söylediler” dedi.