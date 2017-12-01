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01 Aralık 2017 13:45

ASKİ’den Didim’e büyük yatırım

Aydın’da gerçekleştirdiği büyük ölçekli yatırımlarla adından söz ettiren Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, bir yatırımı daha Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde hayata geçirmek için gün sayıyor.

ASKİ’den Didim’e büyük yatırım

01 Aralık 2017 13:45


Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi Akbük’ün yıllardır kanayan yarası olan kanalizasyon sorununu çözmek için adım atan ASKİ Genel Müdürlüğü, ilk etapta 18 kilometrelik kanalizasyon hattı yaptı. Didim Akbük Mahallesi’nde kanalizasyon alt yapısı tesisi için çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Ön çalışmaları tamamlanan ve kısa zamanda başlayacak olan 82 kilometrelik ikinci etap için gün sayılıyor.


Akbük’ün 23 milyon liraya mal olacak olan ikinci etabı 82 kilometrelik kanalizasyon hattı ile terfi merkezi yapımını içeriyor. Doğrudan Didim Atıksu Arıtma Tesisine bağlanacak olan Akbük, kanalizasyon hattına kavuşmasıyla birlikte fosseptik ve kokudan kurtulacak.


Kanalizasyon sorununu kökten çözecek büyük projeyi hayata geçiren ASKİ’nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyan Akbük sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hazırladıkları pankartla teşekkür ettiler.




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