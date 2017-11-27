Özellikle yağmur suyu sorunlarına yönelik çalışmalarını artıran Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda kalıcı çözümler üretiyor. Bu çerçevede Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde de aşırı yağışlar kâbus olmaktan çıkıyor.

Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak’ta aşırı yağışlarda yaşanan su taşkını ve sel problemi yapılan çalışma ile çözülüyor. Yapılan deşarj hattı ile köyün yağmur suyu alt yapısı sorunu ortadan kalkacak. Çalışma yapılan mevkide zeminin kayalık olması zaman zaman ekipleri zorlasa da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Eğrikavaklılar, yapılan çalışma ile yıllardır yaşadıkları çilenin son bulacağı için mutlu olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.