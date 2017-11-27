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27 Kasım 2017 12:38

ASKİ’den Eğrikavak’taki yağmur suyu sorununa neşter

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ASKİ’den Eğrikavak’taki yağmur suyu sorununa neşter

27 Kasım 2017 12:38


Özellikle yağmur suyu sorunlarına yönelik çalışmalarını artıran Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda kalıcı çözümler üretiyor. Bu çerçevede Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde de aşırı yağışlar kâbus olmaktan çıkıyor.


Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak’ta aşırı yağışlarda yaşanan su taşkını ve sel problemi yapılan çalışma ile çözülüyor. Yapılan deşarj hattı ile köyün yağmur suyu alt yapısı sorunu ortadan kalkacak. Çalışma yapılan mevkide zeminin kayalık olması zaman zaman ekipleri zorlasa da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Eğrikavaklılar, yapılan çalışma ile yıllardır yaşadıkları çilenin son bulacağı için mutlu olduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.




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