İçme suyu hat yapımlarını aralıksız devam eden ekipler diğer yandan paket içme suyu arıtma tesislerinin yapımlarını gerçekleştiriyor. 40 adet arıtma tesisinin yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan ASKİ, 26 adet daha arıtma tesisinin yapımında sona geldi. Yapımı süren tesisler 1 ay içerisinde inşaatları tamamlanarak devreye alınacak.

“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kriterleri çerçevesinde yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşıladığı kuyu ve kaynaklardan alınan su numunelerinin analizleri sonucu paket içme suyu arıtma tesisleri inşa edilerek devreye alınıyor. Böylece suyun içerisinde bulunan demir, mangan, nikel, arsenik, çinko, kurşun vb. gibi zararlı madenlerin arıtılması sağlanıyor. Yatırımlar neticesinde kaliteli ve sağlıklı içme suyunu musluklara ulaştıran ASKİ, ihtiyaç duyulan tüm yerleşim yerlerinde arıtma tesisi yaparak halkın hizmetine sunacak.

66 Arıtma Tesisi Yapıldı

ASKİ Genel Müdürlüğü, yapımı devam eden arıtma tesislerinin tamamlanması ile birlikte toplamda 66 adet paket içme suyu arıtma tesisini hizmete sunmuş olacak. 3 yıl gibi kısa bir sürede bu denli büyük ölçekli bir yatırımı hayata geçiren ASKİ sağlıklı ve sorunsuz içme suyu projesinde emin adımlarla ilerliyor.

“Su En Temel Haktır”

ASKİ’nin paket içme suyu arıtma tesisi yatırımlarına değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “En önem verdiğimiz konular arasında yer alan sağlıklı ve sorunsuz içme suyu alanında önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Paket içme suyu arıtma tesisi yapımları da bu yatırımlarımızdan birisi. Çalışmalarımızı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Su en temel haktır” dedi.