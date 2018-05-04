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04 Mayıs 2018 07:59

ASKİ’nin Kuyucak’taki çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Kuyucak’ta altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ASKİ’nin Kuyucak’taki çalışmaları devam ediyor

04 Mayıs 2018 07:59


İlçede içme suyu hat yapımı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, bu çerçevede Arif İzgi Caddesi’nde çalışmalarını tamamlayarak caddeyi asfalta hazır hale getirdi. Yunus Emre Caddesi’nde ise çalışmalarda sona yaklaşıldı. Altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi yol ekipleri tarafından asfalt yapımı programına alınan caddeler, yapılacak olan sıcak asfaltın ardından yeni çehrelerine kavuşacak.


Kuyucak’ın önemli mahallelerinden olan Horsunlu’da halkın talebi üzerine başlatılan kanalizasyon altyapısı çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Geçmişte belde olmasına rağmen kanalizasyon altyapısı bulunmayan Horsunlu’da başlatılan altyapı çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 67’ye ulaştı. Çalışmalar kısa zamanda tamamlanarak mahallenin kanalizasyon hayali gerçek olacak.


Kuyucak’ta yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Öztürk, içme suyu hat çalışmalarının gerçekleştiği Yunus Emre Caddesi ve Arif İzgü Caddesi’nde yaptığı incelemenin ardından Horsunlu’ya hareket ederek mahallede devam eden kanalizasyon çalışması hakkında bilgi aldı. Çalışmalar hakkında kısa bir değerlendirme yapan Öztürk “İl genelinde yoğun bir program uyguluyoruz. Kuyucak başta olmak üzere tüm ilçelerimizde Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun da yakın takip ve desteğiyle çalışmalarımızı günden güne artırıyor, proje ve çalışmalarımızı doğrudan halkın taleplerine göre oluşturuyoruz. Horsunlu’da da halkın talebi üzerine başlattığımız kanalizasyon altyapısı çalışmalarını yüzde 67 oranında tamamladık. Kısa zamanda kalan çalışmalarımızı da tamamlayarak mahallemizi kanalizasyon altyapısına kavuşturacağız” dedi.




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