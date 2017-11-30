Özellikle merkeze uzak kırsal mahallelerde alt yapı sorunlarına yoğunluk veren ekipler, halkın taleplerini gerçekleştiriyor. Son olarak Nazilli ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde 10 yıldır yaşanan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışma başlatan ASKİ ekipleri, hafta sonuna kadar faaliyetlerini tamamlayarak mahalleye su vermeyi planlıyor. Kaynağın bulunduğu mevkiinin yüksekte bulunması sebebiyle çetin hava ve arazi koşullarıyla da mücadele eden ekipler her şeye rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü sebebiyle Kuşadası Efes Kongre Merkezinde düzenlenen “Muhtarlar Çalıştayı” meyvelerini veriyor. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla bir araya gelen muhtarlar taleplerini iletmiş ve hizmet sözü almışlardı. Bu toplantıda içme suyu sorununu ileten Nazilli ilçesine bağlı Aksu Mahallesi de beklediği hizmete yapılan çalışma ile kavuşuyor.

10 yıldır yaşadıkları içme suyu sorununu çözmek için kapsamlı ve yoğun çalışma yürüten ekiplerin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını ifade eden Aksu sakinleri, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.