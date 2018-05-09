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09 Mayıs 2018 13:49

Aşkları engel tanımadı

Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Hayatı paylaşmak için engel yok” etkinliğinde engelli çiftin yüzüklerini Başkan Özlem Çerçioğlu taktı.

Aşkları engel tanımadı

09 Mayıs 2018 13:49


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 50 yaşındaki Yücel Balkım ve 49 yaşındaki Sibel Köksal’ın nişan yüzüklerini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu taktı.


Başkan Çerçioğlu nişan yüzüklerini taktığı çifte mutluluklar dilerken, “İnşallah nikah akdinizi kıymak bana nasip olur, şimdiden mutluluklar" diyerek, çiftin yüzüklerini takıp nişan kurdelesini kesti. Engelli vatandaşlar nişanlanan çifte alkışlarla destek verdi.


Aydın Sosyal Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Balkım’la birlikte olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sibel Köksal, “Bilgisayar aldıktan sonra nerede dernek var diye araştırdım. Bir de Aydın Sosyal Dayanışma Derneği olduğunu gördüm. Gittim oraya üye oldum. Oranın üyesiyken dernekte tanıştık. Sonra da bu mutluluğa ermek için karar verdik. Çok mutluyum, iyi ki onunla tanıştım, onunla yola çıktım” diye konuştu.




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