ASO Başkanı Şahin, madencilik çalıştayını değerlendirdi

Kendisinin de katılığı çalıştayın verimli ve olumlu geçtiğini belirten Başkan Şahin, “Çalıştaya katılan Bakan Albayrak’ın açıklamaları madencilik sektörüne moral oldu” dedi.

Türkiye’nin katma değerli sektörlerinin başında gelen Madencilik Sektörü’nün "Hayatımız Maden" temalı Antalya’da gerçekleştirilen Madencilik Çalıştayı’na katılan Başkan Şahin “Çalıştaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Esat Göyük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı bürokratları ve 500’ün üzerinde sektör temsilcisi katıldı. Ve oldukça verimli geçti” dedi.

Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın madencilik sektörüne, Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için katma değerli ürün ihracatını gerçekleştirebileceği bir ekosistemi hayata geçirdikleri yönünde mesaj verdiğini kaydeden AYSO Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; Türkiye’nin hammadde olarak ihraç ettiği madeni işlenmiş ürün olarak ithal ettiğini ve bu durumun sona ereceğini söyledi. Madencilik sektöründe madene katma değer sağlayan fabrikalar kurulmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçirileceğini belirtti. Madencilik sektörümüzde ihracat yapan çok firma var. Katma değerli ürün üretimi için teknolojinin ülkemizde geliştirilip Türkiye’de fabrikalar kurularak katma değerin arttırılması hedeflerini açıkladı. Bunun yanında işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre duyarlılığı konuları ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın, Madencilik Çalıştayına katılımı ve verdiği mesajlar sektöre moral oldu. Çalıştayın, sektörün bundan sonra benzer çalıştay ve buluşmalarına öncülük edeceğine inanıyorum. Sektörün Piyasa Araştırma için bir araya gelip çözüm üretmesi de önem arz etmektedir. Özellikle sürdürülebilir kamu algısını doğru yönlendirmek adına bir oluşum gerekli olacaktır” dedi.