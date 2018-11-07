Ataeymir'e büyükşehir eli değdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi'nde kapsamlı bir çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Aydın'ın 17 ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu'ya bağlı Ataeymir Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaç bakım ve budama, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan detaylı çalışma kapsamında Ataeymir Mahallesi Süleyman Taktakoğlu Camisi'nin duvarı boyandı ve meydanda bulunan Atatürk büstünde çiçeklendirme çalışması yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise süpürme işlemi gerçekleştirdiği cadde ve sokakları arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkayarak tertemiz hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Ataeymir Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların beğenisini topladı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mahallenin tertemiz olduğunu söyleyerek başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Ataeymir Mahalle Muhtarı Gültekin Uysal, çalışmaların ardından yaptığı açıklamada “Yapılan çalışma çok güzel. Çünkü bazı ağaçların dalları elektrik direğinin tellerine kadar uzanıyordu. Büyükşehir belediyesinin Park ve Bahçeler personeli tehlike arz eden ve kuruyan ağaç dallarını kesti. Mahallemizin caddeleri temizlik ekipleri tarafından güzelce temizlendi ve yıkandı. Daha Özlem başkandan ne isteyebilirim ki. Sıcak asfalt istedik, yapıldı. Depolarımızı temizletti. Bu zamana kadar ne istediysek yaptı. Büyükşehir belediyesinin çalışmalarından gerçekten çok memnunum. Bu zamana kadar yaptığı tüm hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na çok çok teşekkür ediyorum” dedi.