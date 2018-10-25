Ataköy ve Geyre 4 milyonluk yatırımla altyapıya kavuşuyor

Halkın talebi doğrultusunda yapımına başlanan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği Karacasu ilçesine bağlı Ataköy ve Geyre mahalleleri altyapıya kavuşuyor. Çalışmalar çerçevesinde Ataköy'de yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 milyon 166 bin lira yatırımla 14 bin 385 metre içme suyu ve 10 bin 530 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapılarak mahallede kanalizasyon altyapısı tesis edilecek ve tüm içme suyu şebekesi yenilenecek. Geyre Mahallesinde ise 1 milyon 630 bin lira yatırım bedeli ile 8 bin 148 metre hat çalışması yapılarak mahalle kanalizasyon altyapısına kavuşacak. ASKİ Genel Müdürü ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında Ataköy ve Geyre mahalleleri tesis edilecek kanalizasyon altyapısı sayesinde fosseptik sistemden kurtulacak.

Karacasu ilçesine bağlı Ataköy ve Geyre'de başlatılan altyapı çalışmalarını değerlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yatırımların artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu “Sorumluluğumuz altında bulunan 17 ilçe ve tüm mahallelerimizde halkın taleplerini vakit kaybetmeden yerine getiriyoruz. Bu doğrultuda Karacasu ilçemize bağlı Ataköy ve Geyre mahallelerimizde de halkın talebi üzerine çalışma başlattık. Sağlıklı, sorunsuz ve sürdürülebilir bir altyapı için il genelinde yatırımlarımız artarak devam edecek.” dedi.