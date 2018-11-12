Atatürk, aşıklarla anıldı

Efeler Belediyesi ve Aydın Aşıklar ve Ozanlar Derneği iş birliği ile ‘Aşıklarla Atamızı Anıyoruz' etkinliği düzenlendi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda Atatürk aşıkların atışmaları ile anıldı. Etkinliğe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aydın Aşıklar ve Ozanalar Derneği Başkanı Muhsin Yaralı tüm dünyanın Atatürk'e hayran olduğunu ifade ederek, “Atatürk yaptıkları ile tüm herkesi kendine hayran bırakan bir lider. Bizler de onun gösterdiği yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümeye devam ediyoruz. Gelecek nesillere de Atatürk sevgisini, mirasını en güzel şekilde bırakacağız” dedi. Dernek Başkanı Yaralı'ın konuşmasının ardından ‘aşıklık geleneği' hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Konuşmaların ardından, Aşık Nuri Çırağı, Aşık Mehmet Kaptani, Aşık Selahattin Kazanoğlu ve Aşık Muhsin Yaralı olmak üzere birbirinden değerli 4 aşık karşılıklı atışmalar ve koçaklamalar ile Atatürk'ü anarak etkinliğe katılanlara unutulmaz bir akşam yaşattılar.

Gecenin sonunda Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday sahneye çıkarak aşıklara, Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk ve çeşitli hediyeler takdim etti. Vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür eden Günday, aşıkları da tek tek tebrik ederek üstün performanslarından dolayı kutladı.