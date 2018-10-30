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Atatürk Lisesi mezunları, Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği "Cumhuriyet Balosu" Kuşadası’nda bir otelde gerçekleşti.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği "Cumhuriyet Balosu" Kuşadası'nda bir otelde gerçekleşti.


Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Kuşadası'ndaki geceye katılan mezunlar Cumhuriyetin 95. yılını büyük bir coşku ile kutladılar. 1984 mezunu olan ünlü sanatçı Cenk Bosnalı'nın sahne aldığı gecede Dernek Başkanı Murat Saraç; "Ortak paydamız ve birleştirici gücümüz olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşatılabilmesi ve korunabilmesi için, ülkemizin en önemli ilim ve irfan yuvalarından biri olan İzmir Atatürk Lisesinden yetişenlere büyük görevler düşmektedir. O yüzden konuşmak yerine çalışmalıyız. Çünkü Cumhuriyeti binbir güçlükle kuran ve bizlere emanet eden Atatürk'ün de belirttiği gibi "Bir tek şeye ihtiyacımız vardır; o da çok çalışmak." şeklinde konuştu. Gecede yapılan çeşitli hediyelerin yer aldığı çekilişten elde edilen gelir ve yapılan bağışlar, Dernek tarafından ihtiyaç sahibi okul öğrencilerine burs olarak verilmek üzere kullanılacak.

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