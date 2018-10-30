Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şubesinden Cumhuriyet balosu

Yoğun katılımın gözlendiği baloda zeybek ve vals gösterileri geceye damga vurdu.

Cumhuriyet'in ilanının 95. yılı ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Nazilli Belediyesi Ahmet Şensan Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Deveci, Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, Alevi Kültür Derneği, Atça Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, İYİ Parti Nazilli İlçe yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çevre ilçelerden gelen şube başkanları ile Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şubesi ve siyasetçilerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Nazilli Şube Başkanı Şafakta Nalan Ayaz ve yönetim kurulu üyeleri konuklarını kapıda karşıladı. Oldukça nezih bir ortamda gerçekleşen Cumhuriyet Balosunda Nazillili Reşit Galip'in yazmış olduğu Andımız ile ilgili bilgiler verilerek ünlü yazarın hayatı anlatıldı. Katılımcılar hep birlikte andımızı söyledi. Ardından vals gösterileri ve zeybeklerin gösterileri büyük beğeniyle izlendi.

Klasik müzik eşliğinde dans koreografileri ve konukların danslarıyla geç saatlere kadar süren kutlamalarda 10. Yıl Marşı eşliğinde katılımcılar kolları yorulana kadar Türk Bayrağı'nı sallayarak büyük coşku yaşadı.

Geceye katılan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirerek herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.