Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin 81. yıldönümü törenle kutlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçeye gelişinin ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının açılışının 81. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 81. yıldönümü törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törenler Nazilli Belediyesi Etnoğrafya Müzesi'ne ziyaret, Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinde Sümerbank Basma Fabrikasını hizmete açmasına ilişkin belgesel filmi filminin izlenmesiyle devam etti. Nazilli Garı'ndaki törenlerde ise protokol konuşmaları, şiirlerin okunması ve zeybek gösterileri ile devam etti. Kutlamaların sonunda ise Sümer Basma Fabrikası Müzesi gezilerek tarihi Gıdı Gıdı Treni ile nostalji turu atıldı. Törenlere katılanlar Sümer Basma Fabrikasında çalışan ve emekli olanlar tarafından kurulan Emekliler Derneğince aşure ikramında bulunuldu.

Nazilli Garı'ndaki törende bir konuşma yapan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük minnet duyguları ile andıklarını söyledi. Alıcık, "Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü Nazilli'ye Sümer Basma Fabrikasını kurmasıyla bir kez daha anlıyoruz. Bu fabrika sayesinde Nazilli Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük değişim ve gelişim yaşamıştır. 9 Ekim 1937 yılında açılışı gerçekleştirilen basma fabrikası uzun süre modanın merkezi de olmuştur. Bugün Basma Fabrikasının yerinde geleceğe ışık olacak olan üniversite öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Biz Nazilli'nin dünden gelen gelişimine katkıda bulunmak için çabalıyoruz. İlçemize kazandırdığımız hizmetler günü kurtarmanın değil gelecek vizyonumuzun ve hep beraber yaşamak, yaşatmak gücümüzün güçlü bir timsalidir. Nazillimiz gelecekte üniversite ve sanayi kenti olacaktır” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de törende yaptığı konuşmada Nazilli'nin tarihteki önemine dikkat çekti. Kaymakam Küçük, "Nazilli, tarihte birçok önemli olayın yaşandığı ve kahramanları ile tanınmış, tarım ve kültür şehridir. Ülkemiz açısından önemli bir geçmişe ve geleceğe sahiptir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük önem verdiği bu şehir kültüründen eğitimine, tarihinden tarımına kadar gelişen ve yükselen bir kenttir. Çünkü Atatürk için Nazilli, Milli Mücadelenin kıvılcımlarının çakıldığı, büyük mücadelenin verildiği bir kenttir. Atatürk bu nedenle Nazilli için Cumhuriyetin modern kenti haline gelmesi için buraya yatırım yapmıştır. Bizler onların evlatları olarak ekonomik anlamda özgür olabilmek için onun izinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.