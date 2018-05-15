ATB Başkanı Fevzi Çondur, Ticaret Borsaları Konseyinde

Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. Genel Kuruluna Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı / TOBB Delegesi A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı/ TOBB Delegesi Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yrd. / TOBB Delegesi Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yrd./ TOBB Delegesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi/ TOBB Delegesi Ali Çevik ile Genel Sekreter Neslihan Koç katıldılar.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Ticaret Borsaları Konseyinde

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 74. Genel kurulunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur 30 kişiden oluşan Ticaret Borsaları Konseyi Üyeliğine seçildi.