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ATB Meclis Başkanı Erdel, BALO Genel Kuruluna katıldı

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) Genel Kurulu 4 Eylül Salı günü gerçekleştirildi.

Olağan gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıya Aydın Ticaret Borsası'na temsilen Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen katıldı.



Lojistik sektörüne demiryolu ağırlıklı intermodal taşımacılık hizmeti sunan BALO, 2011 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde, Aydın Ticaret Borsası'nın da aralarında bulunduğu oda, borsa ve organize sanayi bölgelerinden oluşan 94 ortakla kuruldu. BALO 2014 yılında toplam olarak 118 ortağa ulaştı.

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