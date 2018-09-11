ATB Meclis Başkanı Erdel, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçildi

Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Eylül Çarşamba günü TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde üye kuruluş ve Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası'na temsilen Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen katılım sağladı.

Geçen dönem faaliyetleri ve hesaplarının oy birliği ile ibra edildiği toplantıda yeni Yönetim, Denetim ve Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri belirlendi. Yapılan seçimler sonucunda Ulusal Pamuk Konseyi'nin yeni kurulları oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Selahattin Güneş (ÇUKOBİRLİK), Ali Şimşek (TARİŞ), Şeref İyiuyarlar (İzmir Ticaret Borsası), Mehmet Kaya (Şanlıurfa Ticaret Borsası), Bertan Balçık (Söke Yağ San.), Nezihi Aslankeser (Akdeniz İhracatçı Birlikleri), Ali Ulvi Karahan (TUTSİS), Leon Picon (İPUD), Ahmet Duran Balsuyu (Balsuyu Mensucat)

Yedek Üyeler: A.Bahri Erdel (Aydın Ticaret Borsası), Ahmet Eyüpoğlu (Şanlıurfa Ziraat Odası), Yasin Milli (Adana Ticaret Borsası), Nuri Uz (Ege İhr. Birl.), Ahmet Açıkgöz (GAİB), Mehmet Doğan(Docotton), Besim ÖZEK (İTKİB), Ali Özbuğday (Özbuğday Tarım), Fuat Tanman (Üretici)

Denetim Kurulu: Güven Borzan (D. Akdeniz Araştırma Enstitüsü), A. Nejat SAĞEL (Söke Ticaret Borsası)

Araştırma ve Danışma Kurulu: İrfan Uzunpınar (TUİK), Hüseyin Kadoğlu (Ege Üniveristesi Tekstil Müh. Böl.), Cafer Mart (Progen Tohum), Cevher İlhan Cevheri (Harran MYO), Barış Kocagöz (İzmir Ticaret Borsası)

Üye seçimleri sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılarak Yönetim Kurulu Başkanlığına Bertan Balçık, Başkan Yardımcılığına Nezihi Aslankeser ve Saymanlığa Ali Şimşek getirildi.

Genel Kurul'da alınan karar uyarınca, Yönetim Kurulu toplantıları, pamuk sektörünün temsilini genişletmek amacıyla, Yönetim Kurulu yedek üyeleri ve Denetim Kurulu ile Araştırma ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.