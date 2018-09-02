İki gün süre eğitimde Türk Loydu eğitmeni Haluk Ali Güneş tarafından; kuruluş ve kapsam, liderlik, kalite yönetim sistemi için planlama, destek, operasyon, performans değerlendirme, ve iyileştirme başlıkları altında ISO 9001 :2008 ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri genel bilgilendirmeleri ve yapılan revizyonlar hakkında örneklerle birlikte anlatım gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Aydın Ticaret Borsası yönetimi, üyelerine ve bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına daha çok ve daha iyi hizmet edebilmek için başlatmış olduğu süreçte; 2007 yılında ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemini kurarak kurumsal bir yapıya ulaşmayı ve vermiş olduğu hizmetlerde kalite standartlarını yakalamayı hedeflemiştir. 2007 yılından itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında uzun bir yol kat edilmiştir. Aydın Ticaret Borsası bu bilinçle; çağdaş borsacılığın gereklerini yerine getirmek üzere, çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda Borsamız personeline ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi verilmiştir. Türk Loydu Eğitmeni Haluk Ali Güneş’e teşekkür ediyorum” dedi.