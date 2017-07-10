ATB, Sakaryalıları sağlık için zeytinyağı tüketmeye davet etti

’si Sakarya gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında, Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında, tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on sekizincisi 08-09 Temmuz tarihlerinde Sakarya Agora AVM’de gerçekleşti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması projemiz kapsamında, Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin on sekizincisini Sakarya Agora AVM’de gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde; tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız İdris Kurt ve Gülsün Bulut tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi. Etkinliğimiz tadım uzmanlarımızın tüketicilerle birebir görüşerek, zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler anlatılarak ve kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edilebileceklerini, tadım yaptırılarak anlatıldığından ‘bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması’ amacımıza ulaşacağımızın inancındayız. Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 18 ilde, yaklaşık 18 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağı tadımı yaptırdık” dedi.

“Sağlık İçin Zeytinyağı Tüketin”

Sağlık için zeytin yağı tüketşmş tavsiyesini yineleyen Bosnalı, “Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle, aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, birçok rahatsızlığı önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Projemiz kapsamında tadım ve tanıtım etkinliğimizin devamında Mardin ve Van olmak üzere 2 ilde daha zeytinyağının tadım ve tanıtımını yapacağız. Sakarya etkinliğimizde desteklerini esirgemeyen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na ve proje ortaklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.