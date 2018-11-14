ATB tadım panelistlerine ‘Zeytinyağı Duyusal Analizinde Kusurlar' eğitimi

Uluslararası arenada International Olive Council'in (IOC) listesinde yer alan sayılı laboratuvarlardan biri olarak zeytinyağı sektörüne hem duyusal hem kimyasal analizler konusunda destek veren Aydın Ticaret Borsası tadım panelistleri, Alman Paneller Birliği Başkanı Dieter Oberg'tan eğitim aldı.

Oberg, "Zeytinyağı Duyusal Analizinde Kusurlar" konusunda verdiği eğitimine katılan panelistleri başarılarından dolayı tebrik ederek, duyusal analizde başarının asla tesadüf değil, sürdürülebilir bir eğitimle olacağını, Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelinin bu sebeple başarılı olduğunu belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise; “Tadım panelimiz 2008 yılından bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Zeytinyağında duyusal analizler konusunda dünyanın en iyi 80 panelinden biri laboratuvarımızdır. Bu laboratuvarlar arasına Türkiye' den sadece 4 panel listeye girebilmiştir. Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerimizi sürekli eğitimlerle geliştirilerek sürdürülebilir başarı sağlanmaktadır. Tadım panelimiz, mevcut fiziksel ve teknik alt yapısı yanında ‘Eğitim ve Sürdürülebilirlik' vizyonu ile çalışmalarına devam edecektir” dedi.