ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çondur, Ticaret Borsaları Konsey toplantısına katıldı

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan iş gücü ihtiyacına dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, “Çobandan tutun da, fındık, kayısı toplamaya, adam bulamıyoruz. Yabancılar çalışıyor artık bu işlerde. Köylerde çocuk sesi de kalmadı zaten. İşte bu yüzden tarım ve hayvancılıkta yeni bir sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç var. Bu sektörlerin şartlarına göre düzenlenmiş, insanlara gelecek vadeden bir sistemi, sizlerin desteğiyle hayata geçirmeliyiz” dedi.

Son dönemde her iki bakanlığın sektöre yönelik önemli iyileştirmeler sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve Orman Bakanımız, atıl durumdaki hazine arazilerinin, tarım ve hayvancılık sektörünün kullanımına açılmasını sağladı. Ticaret Bakanımız da, taşınır rehin sistemiyle, hayvanların, ağaçların ve tarımsal ürünlerin teminat gösterilmesini sağlayarak, finansmana erişimi kolaylaştırdı. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

-Ticaret borsalarının yapısı

İki Bakan ile birlikte, üretimi, ihracatı, küresel rekabet gücümüzü nasıl artıracaklarını istişare etmek üzere buluştuklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Bakanların reel sektör dostu çalışma tarzlarını övdü. “Bakanlarımız, bizimle aynı dili konuşuyorlar. Bu da iş dünyamıza büyük moral veriyor” diyen TOBB Başkanı konuşmasında ticaret borsalarının yapısına ilişkin bilgiler verdi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu. “Ticaret Borsaları sistemi, bu topraklarda doğmuş ve dünyaya yayılmıştır. Dünyanın ilk borsası bu topraklarda, Kütahya Aizonai'da, faaliyete geçmiştir. Günümüzde Ticaret Borsaları, organize edilmiş tarımsal ve hayvansal ürün piyasalarıdır. Alıcıyla satıcının burada bir araya gelir. Fiyatlar, serbest rekabet ortamında, şeffaf bir şekilde oluşur. Tüm alım-satımlar, bunları yapanlar, miktar ve fiyatlar, kayda geçirilir, yani tescil edilir. Dolayısıyla kayıt dışıyla mücadelede Ticaret Borsaları çok önemli bir misyonu yerine getirir.

Ticaret Borsaları aynı zamanda sektörde düzeni sağlar. Bunu da, elektronik satış salonlarıyla, akredite laboratuvarlarla, canlı hayvan borsalarıyla ve lisanslı depolarla yapar. 2001'den bugüne Ticaret Borsalarındaki işlem hacmi tam 14 katına çıktı. Geçtiğimiz yıl toplam işlem hacmi 250 milyar liraya ulaştı.TOBB ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 113 Ticaret Borsamız, tarım ve hayvancılık sektörünü daha da geliştirecek projeler ve çalışmalar yürütüyoruz.

Dünyadaki dijital dönüşüme paralel olarak, Ticaret Borsalarını geliştiriyoruz. Yeni hazırladığımız tescil yazılımı sayesinde, Ticaret Borsaları, ilgili pek çok kurumla entegre hale gelecek

Diğer taraftan, Lisanslı depoculuk ile tarım ürünlerinin güvenle depolanması ve üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaşması için TMO ve TOBB olarak ülkemizdeki ilk lisanslı depoyu hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, hem Ticaret Borsalarımızın hem de girişimcilerimizin gayretleriyle, lisanslı depoculuk yatırımları hızla artmaya devam ediyor. Camiamızın 100 yılı aşkın borsacılık deneyimiyle, çağdaş ürün ihtisas borsasını kuracağız demiştik. Hükumetimizin ve bakanlıklarımızın da desteğiyle Ürün İhtisas Borsasının kuruluş izni çıktı ve şirket kuruluşunu tamamladık. Ürün İhtisas Borsasını kısa sürede faaliyete geçirmek için de çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

-Coğrafi işaret tescilinde oda borsa katkısı

Coğrafi işaretler konusunda, oda ve borsaların çok daha aktif hale geldiklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, bugün gelinen noktada tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'nın tescilinin TOBB'a bağlı oda ve borsalarca yapıldığından söz etti. Hisarcıklıoğlu, üç coğrafi işaretli ürünün de (Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı) Avrupa'da tescillenmesini sağladıklarını sözlerine ekledi.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya yatırım yaparak ihracat artışını yapısal bir şekilde uzun döneme yaymayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Hedeflere ulaşabilmek için de politikaların doğru belirlenmesi gerektiğine işaret eden Pekcan, bu süreçte doğru kişilerle ve sahada elini taşın altına koyanlarla istişare edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Pekcan, bu kapsamda ticaret borsalarının sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bakanlık olarak, politika oluşturma süreçlerimizde sizlerin görüş ve önerilerini önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Bakanlık olarak ticarette yeni bir anlayışın temellerini atıyoruz. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya hem politik hem ekonomik açıdan çok önemli bir dönemden geçmektedir." diye konuştu.

- "Toplam lisanslı depo kapasitemiz 3 milyon tona ulaştı"

Bakanlık olarak, yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması için de önemli adımlar atıklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin elektronik ortamda yapılması için Lisanslı Depoculuk Sistemini uygulamaya aldık. Lisanslı depoculuk sisteminde kuruluş izni alan işletme sayısını 145'e, faaliyete geçen işletme sayısını 62'ye, toplam lisanslı depo kapasitemizi 3 milyon 32 bin 217 tona ulaştırdık. Bu sistemin geliştirilmesi için kira, analiz, nakliye ve kredi faiz desteği başta olmak üzere çok önemli teşvikleri hayata geçirdik."

Pekcan, bakanlık olarak, özel sektörle istişare etmeye büyük önem verdiklerine işaret ederek, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan iş insanlarının çatı kuruluşu olan sivil toplum kuruluşlarıyla İstişare Kurulunu tesis ettiklerini söyledi.

Kurul toplantılarında sektörün nabzını ve sıkıntıları öğrenip anında çözüm ürettiklerini anlatan Pekcan, Bakanlığa gelen şikâyetlerin incelendiğini ve sorunlara hızlı bir şekilde yazılı geri dönüş yapıldığını anlattı.