ATB zeytin festivalinde zeytinyağı tadımını anlattı

Aydın Ticaret Borsası standını ziyaret edenlere Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC ) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Bşk Yrd. Gülsün Bulut tarafından, zeytinyağı tadımı yaptırarak kaliteli ve kalitesiz zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili her platformda yer alarak, tadım uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilen zeytinyağı tadımı ile amacımız kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve doğru zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tadım ile sağlıklı ve bilinçli tüketicilerin artmasına bir nebze fayda sağlanmaktır” dedi.