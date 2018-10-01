ATB zeytinyağını Eskişehir'de tanıttı

Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından başlatılan tadım ve tanıtım faaliyetlerinin ikincisi Eskişehir Espark AVM'de ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tanıtım faaliyeti ile ilgili olarak, “Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinliğimizin ikincisini Eskişehir Espark AVM'de yoğun bir ilgi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Aysun Uğur ve Firdak Tetik tarafından, tüketicilerimize birebir “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya “Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına” katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tercih tağşişe yönelim azalacaktır. Eskişehir etkinliğimizde borsamıza destek veren, Eskişehir Ticaret Odası ve AVM yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimizi Ekim ayında Kastamonu'da gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.