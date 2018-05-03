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03 Mayıs 2018 12:33

ATB’den Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.

ATB’den Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na ziyaret

03 Mayıs 2018 12:33

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile beraberindeki heyet, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası’nın çalışmalarından ve planlanan faaliyetlerinden bahsederek, sektörlere yönelik çalışmaların ve birlikteliğin devamını diledi.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaların devam edeceğini ifade etti.


Ziyarete Aydın Ticaret Borsası, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam, Cihan Can, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu, Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Koç katıldı.




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