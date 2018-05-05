ATB’den Cumhuriyet Başsavcısı Tüten’e ziyaret

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile beraberindeki heyet Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten’i makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası hakkında bilgilendirmede bulunarak, gerçekleşen ve planlanan faaliyetlerinden söz ederek, görevlerinin hayırlı olması temennisini iletti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için teşekkürlerini ifade etti.

Ziyarete Aydın Ticaret Borsası, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam, Cihan Can, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu, Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Koç katıldı.