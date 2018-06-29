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29 Haziran 2018 08:17

Atça 2. etap kanalizasyon hat çalışması yılsonuna kadar tamamlanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğünün il genelinde uyguladığı yoğun altyapı programı çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Atça 2. etap kanalizasyon hat çalışması yılsonuna kadar tamamlanacak

29 Haziran 2018 08:17


Çalışmaların yoğunlaştığı ilçelerin başında gelen Sultanhisar’da vatandaşların talepleri doğrultusunda başlanan ve önemli mesafe kaydedilen Atça Mahallesi 2. etap kanalizasyon hat yapımı çalışmalarında sona yaklaşıldı. 21 bin metre hat ve 500 parsel yapımını içeren çalışmalarda kısa sürede yüzde 40 oranında fiziki gerçekleşme sağlanarak 7 bin 300 metre hat yapımı gerçekleştirildi. 2 adet hat ve 1 adet parsel yapım ekibi olmak üzere toplamda 3 ekip, mahallenin kanalizasyon sorununu çözmek için yoğun gayret sarf ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sürekli bilgi aldığı ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istediği Atça kanalizasyonu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacak.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Atça 2 etap kanalizasyon hat yapımı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Öztürk, “Atça’nın kanalizasyon altyapısına ait sorunlarını tamamen çözmek için başlattığımız çalışmalarda 2. etabın sonuna yaklaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu Atça’nın kanalizasyon sorununu kökten çözecek olan bu projenin bir an önce tamamlanmasını istiyor. Bu çerçevede ekiplerimizin yoğun gayretleri ile birlikte yıl bitmeden kanalizasyon altyapısını hizmete sunacağız. 2018 yılı Atça’nın kanalizasyon sorununun tarihe karıştığı yıl olacak” dedi.




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