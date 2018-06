Atçalı öğrencilerden Letonya’ya proje gezisi

‘Dünyaya yardım et, tasarruf et, tekrar kullan, geri dönüştür’ projesi kapsamında proje ortağı oldukları 6 ülke ile Riga’da buluşan öğrenciler eğitimin yanısıra kültür turizmi de gerçekleştirdi.

Gezi hakkında bilgi veren Atça Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Öztürk, “Avrupa Birliği Erasmus K219 - Help The Earth: Reduce, Reuse, Recycle (Dünyaya Yardım Et, Tasarruf Et, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür) projesi kapsamında, İspanya, Türkiye, Finlandiya, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya ve Slovenya’nın da ortak ülke olduğu projemizin hareketliliğine benimle birlikte İngilizce Öğretmenimiz Nagihan Aykaç, proje ortağı öğrencilerimiz Esat Ünsal ve Sinan Demirörs ile birlikte katıldık. Oldukça eğitici ve eğlenceli bir ziyaret gerçekleştirdik. Küçük bir Baltık ülkesi olan Letonya’nın başkenti Riga, doğal zenginliğiyle ve tarihi dokusuyla insanı etkiliyor. Bu gezi sayesinde farklı bir ülkenin kültürünü, doğasını, insanını tanımak, insanda yeni ufuklar açtığı gibi bu tür projelerin okullarımızda mutlaka yapılması gerekiyor. Öğretmen ve öğrenciler olarak, öğrenmek ve aktarmak açısından iyi bir fırsat yakalamış olduk.”

“Öğrencilerimiz yeni şeyler öğrendi”

Okul Müdürü Öztürk, “Ayrıca bu hareketlilik sonucunda öğrencilerimiz katıldıkları etkinlikler sayesinde çevre bilinci, farklı arkadaşlık edinme, tarihi yerler hakkında bilgi edinme, Riga’da bulunan şeker işletmelerinde şeker yapımı, ders içi gözlemler ve deney yapımı, kendi dondurmasını kendisinin yapmayı öğrenmesi, plastik atıklarından ve diğer atıl malzemelerden çeşitli günlük kullanılabilecek materyal üretimi, ağaçların korunması, değerlendirilmesi, balıkların (somon) korunması ve üreme şekillerini, Elektrik üretimi, gemicilik tarihi ve gemi yapımı, eski kitapları yenileme hakkında bilgi edindiler. Öğretmenler ve Öğrenciler de gözlemleyip edindikleri bilgiye dair oluşturdukları video ve sunumlarla hareketliliği okulda bulunan personel ve öğrencilere aktararak bilgilerini paylaştı” dedi.