’sü gerçekleştirildi. Atık malzemeleri sanata dönüştüren öğrenciler bu yıl 100 eserden oluşan resimlerin satışından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayacak. Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açılan sergi sanatseverlerin yanı sıra vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi’nin bu yıl 4.sünü düzenlediği “Karma resim sergisi” törenle açıldı. Okul idaresi ve öğretmen, veli ve öğrencilerin yanı sıra Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Aslan, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Onur Yılmaz, Teftiş Kurulu Başkanı Aydın Yıldırım, Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğancı ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, hayatın içinde her ne kadar sınavlar büyük bir önem arz etse de hayatın kendisinin bir sınav olduğunu belirterek tüm öğrencileri hayat sınavına hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Çokay, “Öğrencilere asıl vermemiz gereken hayatın içinde yer almalarını sağlayacak gücü sanat ve sporla vermek olacaktır. Sevdiğim bir söz var ‘el beynin uzantısıdır’ diye. Yapılan her çalışmada farklı bir hikaye var. Hayatın sanatla özdeşleşen ruhunu hissettiren eserleriyle, her öğrencimiz kendine özgü çalışmaları ile katıldıkları sergimize büyük bir anlam yüklemişlerdir” dedi.

“Serginin amacı çok anlamlı”

Sergilenen resimlerin satışından elde edilecek gelirin, ihtiyacı olan öğrencilere gidecek olmasının sergiye ayrı bir önem kazandırdığını belirten Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise “Sanatın kardeşlik ve barış için icra edilmiş olması bu serginiyi daha da önemli kılmıştır. Bu işe imza atan öğretmen Belgin Özdemir’i, okul müdürü ve idarecileri en önemlisi fedakar öğrencilerimizi kutluyorum. Atatürk ‘Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü bu sergiyle daha da anlam kazanmıştır” diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Belgin Demet Özdemir öncülüğünde 100 yağlı boya, karakalem çalışmaları, ebru, geri dönüşüm çalışmaları sergilendi. Okul olarak geri dönüşüme önem verdikleri için atık malzemeleri de kullanarak ürünleri ortaya çıkardıklarını kaydeden Demet Özdemir, fedakarlıklarından dolayı öğrencileri kutladı.

Üç gün boyunca sergilenen eserlerin satışından elde edilecek gelirin tamamının ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacağı belirtildi.