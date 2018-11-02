Atıl durumdaki 300 dönüm alanı ekonomiye kazandıran tesisin müdürüne plaket

Aydın'da 1986 yılından 1994 yılına kadar açıktan linyit kömürü çıkarılan bir maden sahasını kapatarak yaklaşık 20 bin zeytin fidanı dikerek yeniden doğaya ve ekonomiye kazandıran firmaya Aydın Esnaf Odaları Birliği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bölgeye ve tesislere ziyaret eden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, zeytin bahçelerinde ve bölgede kurulan zeytin sıkma tesislerinde incelemelerde bulunarak “Aydın'a değer katan herkese müteşekkiriz. Önce yerin altındaki linyit değerlendirildi, şimdi de atıl duruma düşen alan yeniden teraslanarak yüzlerce ton zeytin üretiliyor. Bu firmanın sektördeki tüm firmalara örnek olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye'de enerji üretimi için zeytinliklerin tahrip edilmesi tartışmaları devam ederken, Aydın'ın Efeler ilçesi Kuloğulları Mahallesinde kapatılan yaklaşık 300 dönümlük linyit madeni sahası yeniden ekonomiye kazandırıldı. Alana dikilen yaklaşık 20 bin adet zeytin fidanı meyve vermeye başlayınca bölgenin çehresi değişti. Açık alan kömür işletmesi olarak kullanılan sahadan elde edilen doğal zeytinyağı, Roma'da geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi zeytin yağlarından biri olarak derecelendirildi.

Projenin başlangıcından bu yana çalışmaların başında olan tesis sorumlusu Kuloğulları Mahalle Muhtarı Dursun Ertürk, kendilerine ziyaret eden Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ve Başkan Vekili Kamil Tavil'e arazi ve işletme hakkında bilgi verdi. Söz konusu alanın 1986-1994 yılları arasında açık kömür işletmesi olarak kullanıldığını ve 2006 yılından sonra yaptıkları çalışmayla yeniden tarıma kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye'de en büyük sıkıntılardan birinin her geçen gün yok edilen tarım arazileri olduğunu belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Verimli arazilerimiz binalarla doldu. Ovasından bal, dağlarından yağ akan Aydın şehrimizin her metre karesi altın değerinde. Yer altı zenginliklerimizin yanı sıra toprağımız da çok verimli. Yer altı zenginliklerinin değerlendirilmesine karşı değiliz. Ancak yerin altındaki zenginliği alırken yer üstündeki değerleri de yok etmemek lazım. Bu kapsamda örnek bir projeye imza atarak yaklaşık 300 dönümlük atıl alanı değerlendiren firmanın Müdürü Dursun Ertürk'ü tebrik ve teşekkür ediyoruz. Aydın'da uygulanan bu güzel projenin ülke genelinde de uygulanması dileğiyle Aydın Esnaf Odaları olarak firmaya teşekkür ediyoruz” diyerek firmaya temsilen müdürü Dursun Ertürk'e Ahi Evran plaketi takdim etti.