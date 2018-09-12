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Atilla Koç'un oğlu Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı oldu

AYDIN (İHA) – Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç’un oğlu Dr.

AYDIN (İHA) – Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç'un oğlu Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına atandı.


Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete yayımlanan kararnameye göre, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. Ali Taha Koç getirildi. Yeni sistemin en önemli ofislerinden biri olan Dijital Dönüşüm Ofisi, gelecek yatırımları için önemli konularda devlet kurumlarına destekte bulunması bekleniyor. Ofisin yeni başkanı Koç, daha önceden Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı görev yapıyordu.


Koç ailesini kutlayan AK Parti'li Köşk Belediye Başkanı Riftat kadri Kılınç, “Kıymetli büyüğümüz Atilla Koç'un oğlu Sayın Dr. Ali Talha Koç, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı vazifesine layık görülmüştür. Daha öncede Bilişim Başkanlığı vazifesinde bulunmuş olan Sayın Dr. Ali Talha Koç'u tebrik ediyor, tüm hemşerilerim adına yeni vazifesinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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