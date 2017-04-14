Atlayıştan sonra kaybolan genç paraşütçü yaralı olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesinde yaşayan Ayhan Kocaman, 21 yaşındaki oğlu Nazif Kocaman ile birlikte öğle saatlerinde Kalfaköy Mahallesinin zirvesinde bulunan pistten yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi. ADÜ Merkez Kampüsüne iniş yapan baba, oğluna ulaşamayınca yüksek gerilim hattına takılmış olabileceği ihtimaline karşı jandarmaya ihbarda bulundu.

Jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin ADÜ Merkez yerleşkesi ve çevresinde yaptığı tüm aramalara rağmen Nazif Kocaman’a ulaşılmadı. Telefonla jandarmaya ulaşan genç paraşütçünün Doğanköy Mahallesinin üst kesimindeki ormanlık alanda bulunduğunu bildirmesi üzerine ekipler bu bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat sonra Doğanköy ile Kalfaköy arasındaki ormanlık alanda yaralı olarak bulunan Kocaman, patika yoldan sedye yardımıyla ambulansa kadar taşınarak hastaneye sevk edildi. Yaralanan paraşütçünün atlayış sırasında bir ağaca takıldığı ve takıldığı yerden yere düşmesi sonucu yaralandığı belirlendi. Genç paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.