AVM'de bebek cesedi bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Söke'deki AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışanlar yeni doğmuş bir bebek cesedi ile karşılaştı. Cesedi gören görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yapıp bebek cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede bebek cesedinin bir sokak köpeği tarafından bölgeye getirilip bırakıldığı belirlendi. Bebeğin kime ait olduğu ve bölgeye nasıl geldiği araştırılıyor.