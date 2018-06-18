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18 Haziran 2018 13:50

Avrupa Birliği delegasyonu Milli Park tanıtım merkezini ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyet Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki tanıtım merkezini ziyaret etti.

Avrupa Birliği delegasyonu Milli Park tanıtım merkezini ziyaret etti

18 Haziran 2018 13:50


Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın’da bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar Francois Begoit, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç ile birlikte Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı gezdi. Milli Parkı’n içindeki ziyaret ve tanıtım merkezini de gezen Avrupa Birliği delegasyon heyetine milli parkın kaynak değerleri hakkında bilgi verildi ve tanıtım filmi izlettirildi. AB delegasyon heyeti Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na hayran kalırken, memnuniyetlerini ziyaretçi defterine yazdıkları yazılara yansıttılar.




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