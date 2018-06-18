Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Başkan Kayalı’ya ziyaret

Ziyarette Avrupa Birliği ile işbirliği içerisinde yaşama geçirilebilecek projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın’da bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar Francois Begoit, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’yı ziyaret etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan Büyükelçi Berger, iki gündür Aydın’da bulunduklarını belirterek “Bizim açımızdan farklı şehirleri görmek oldukça ilginç ve heyecan verici. Kuşadası turistik faaliyetleri ve tarihi mekanlarıyla bilinen bir yer. Dün bazı yerleri gezme ve görme fırsatımız oldu. Temaslarımız bugün de sürecek. Aydın’da Avrupa Birliği Koordinasyon Komitesi ile bir araya gelerek yürütülmekte olan projeleri ve aynı zamanda geleceğe yönelik olarak da işbirliğini nasıl arttırabileceğimizi ele alacağız” dedi.

Başkan Kayalı ise, Kuşadası’nın 1970’li yıllarda tüm dünyada bilinen en önemli turizm destinasyonlarından birisi olduğuna dikkat çekerek “Zaman içerisinde diğer şehirler turizm alanında öne çıkmaya ve adından söz ettirmeye başladı. Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında Kuşadası’nı tekrar turizmin amiral gemilerinden birisi haline getirmek geliyor. Bunu sağlamak için de AB ile ilişkilerimizi geliştirme konusunu çok önemsiyoruz. AB ile olan ilişkilerimizin sadece maddi temelde değil kültürel ve sosyal alanda da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Geçmişte AB fonları ile yaşama geçirdiğimiz Katı Atık Projesi ve kardeş şehirler ile ilgili belgesel çekimi projemiz oldu. Şu anda yürütmekte olduğumuz önemli projelerimiz var. Bugün Aydın’da Avrupa Birliği Koordinasyon Komitesi ile yapılacak toplantının ardından Belediye olarak yürüttüğümüz projelerimizi paylaşacağız. Projelerimizin başarılı şekilde yürütülmesi AB ile olan ilişkilerimizin hem kültürel hem ekonomik anlamda gelişmesi sonucunu doğuracak, bu durum da kentimizin gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.