Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Aydın'ı gururlandırdı

Nazilli Belediyespor'un sporcusu Sümeyye Kentli Polonyo'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın 2. Günün sonunda piste çıkan 53 kilo da yarışan Nazilli Belediyespor'un sporcusu Sümeyye Kentli koparmada 83 kilo, silkmede 106 kilo toplamda ise 189 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Kentli, istiklal Marşımızı Polonya'nın Zamosc kentinde coşkuyla okuttu. Müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın onurunu yaşayan Aydın Nazillili sporcu Sümeyye Kentli, coşkusunu Milli Takım antrenörleri ve Türkiye Halter Federasyonu başkanıyla paylaştı.

“Ramazan Kara ve İsa Güngör Avrupa 3.'sü”

62 kilo da mücadele eden Ramazan Kara, koparmada 117 kilo ile beşinci, silkmede 150 kilo ile dördüncü, toplamda ise 267 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı kiloda yarışan İsa Güngör ise koparmada 120 kilo ile bronz, silkmede 140 kilo ile yedinci toplamda ise 260 kiloluk derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milliler toplamda 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.