Avrupalı büyükelçiler Afrodisias'a hayran kaldı

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti'ni ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB'ye üye 22 ülkenin büyükelçisi, UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'nde bulunan antik kente hayran kaldı.

Aydın Valiliği tarafından 2018 Afrodisias Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geziye AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB'ye üye 22 ülkenin büyükelçisi ve eşleri ile elçilik görevlileri katıldı. Afrodisias Müzesi önünde çiçeklerle karşılanan heyete yöresel sanatçı ve efe ekibi gösteriler sundu. Büyükelçiler, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı'nın eşliğinde Afrodisias Müzesi'ni ve ören yerini gezdi. Müze Müdürü Baran Aydın, büyükelçilere müzedeki eserler hakkında bilgi verdi. Gezide misafirlere Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Turizm Bölümü öğrencilerinin hazırladığı yöreye özgü nar ekşisi ve pideler ikram edildi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler de anıldı. Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk ve çiçek bırakarak usta fotoğrafçıyı anan Vali Köşger, “Ara Güler'in Aydın'a, Karacasu'ya ve Afrodisias'a katkıları tartışılmaz. Kendisini saygıyla anıyoruz. O olmasaydı belki Afrodisias henüz keşfedilmemiş olacaktı” dedi.

Christian Berger ise, “Avrupa Birliği büyükelçileri olarak Ara Güler anmasına katılmak istedik. Çünkü kendisi kamerası ile Türkiye'yi Avrupa'ya tanıtmış bir kişidir. Kendisine hiçbir zaman fotoğraf sanatçısı denilmesini istememiş, foto muhabiri olarak anılmak istemiş. Objektifiyle Türkiye'yi, Afrodisias'ı ve İstanbul'u dünyaya taşımış bir isim. Kendisini saygıyla anıyorum” dedi.

"Afrodisyas çok muhteşem"

Program sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köşger, “3 günlük program çerçevesinde Aydın'ın kültürünü, Aydın'ın tarihi dokuları yerinde bizzat gösterme şansı yakaladık. Sayın Berger'e ve değerli eşine çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız devam edecek, kendileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Chirstian Berger ise, “Afrodisias bu ziyaretimizin en güzel anı oldu. Gerçekten bizim için unutulmaz oldu. Ara Güler'i anmak da çok önemliydi. Turistleri sadece sahilde vakit geçirmelerinin yanında bu tarz yerlere çekmek de çok önemli. Türkiye'nin gastronomisi de çok değerli. Az önce bunun bir örneğini tatma fırsatı yakaladık. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Hepimiz tekrar geleceğiz ve hepimizin kendi ülkelerimizde buranın ziyaret edilmeye değer olduğu mesajını vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından klasik batı müziği ve Türk müziği konseri verildi. Büyükelçiler, türkülere tempo tutarak beğenilerini ortaya koydular. Program Anatolia Restaurant'ta düzenlenen yemek ve karşılıklı hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.